Москва, 16 мая, 2023, 22:07 — ИА Регнум. Заявления Киева о якобы сбитых системой ПВО 16 мая шести российских гиперзвуковых ракетах «Кинжал» не соответствуют действительности. Об этом, как сообщило РИА Новости, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

«Я ранее уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько «Кинжалов», сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями», — сказал Шойгу.

Министр также подчеркнул, что количество этих «украинских перехватов» завышено в три раза. Кроме того, украинская сторона, по словам главы российского военного ведомства, ошибается и с типом ракет.

«Потому и не попадают», — резюмировал Шойгу.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в ночь на 16 мая российские военные уничтожили в Киеве американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Для поражения цели ВКС России успешно применили гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Получив на вооружение новое оружие — гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», — российские ВКС стали способны уничтожать наземные и морские цели более точно, не опасаясь противодействия ПВО. Траектория полета ракеты сначала пролегает в верхних областях атмосферы, по дуге возвращаясь к Земле для более тонких маневров. Обладая малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью, «Кинжал» способен развивать гиперзвуковую скорость после запуска с воздуха.