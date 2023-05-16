Депутаты Гагаузии поддержали победу Евгении Гуцул на выборах главы автономии

Комрат, Молдавия, , 22:14 — REGNUM Депутаты народного собрания Гагаузии 16 мая на экстренном заседании поддержали решение Центризбиркома автономии объявить победителем на выборах башкана (главы) Гагаузии кандидата от партии «Шор» Евгению Гуцул. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Гагаузия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Назначение проходило в нервозной обстановке. Сначала в ЦИК Гагаузии пришли силовики Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии и изъяли документацию, связанную со вторым туром выборов башкана. В НАЦ заявили, что это связано с уголовным делом от 2022 года.

Возле Центризбиркома собрались граждане автономии и депутаты. После того, как в Апелляционной палате отказались подтвердить решение ЦИК о победе Гуцул из-за отсутствия документации по выборам, депутаты отправились к зданию Народного собрания, заявив, что партийные различия больше не имеют значения, где и утвердили победу кандидата от «Шор».

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным подсчётам, Гуцул на выборах набрала 51% голосов. Её соперник от Партии социалистов Григорий Узун набрал 49%.