В ООН заявили об увеличении суммы, необходимой для восстановления Украины, до $411 млрд

Нью-Йорк, США, , 21:57 — REGNUM В ООН увеличили прогнозы по сумме, необходимой для восстановления Украины. В докладе организации «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы» названа сумма в размере 411 млрд долларов США.

Украинская гривна Иван Шилов © ИА REGNUM

«Долгосрочные перспективы зависят от продолжительности и интенсивности войны и способности страны профинансировать восстановление, оценочная стоимость которого повысилась до $411 млрд», — приводит ТАСС данные из доклада, опубликованного 16 мая.

Отмечается, что, несмотря на оказываемую Украине Западом помощь, её экономика стагнирует в 2023 году, притом что в 2022 году промышленные мощности и энергетическая инфраструктура сократилась из-за военных действий на 29,1%.

Ранее Еврокомиссия, Всемирный банк и власти Киева подсчитали, что восстановление Украины обойдётся в 383 млрд евро. Из отчёта аналитиков, опубликованного в марте 2023 года, следует, что данная сумма в 2,6 раза превышает ВВП Украины за 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал основными источниками финансирования восстановления экономики страны конфискованные на Украине российские средства, средства «международных партнёров» и «доноров со всего мира».