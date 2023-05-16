Москва, , 21:36 — REGNUM Министерство труда России предложило расширить право на компенсацию в случае задержки зарплаты. Сообщение об этом 16 мая опубликовано на сайте ведомства.

Рабочий Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно требованию Трудового кодекса России, работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок. Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может. В связи с этим недочетом Минтруд предложил скорректировать регламент.

«Предлагается скорректировать статью 236 Трудового кодекса Российской Федерации, чтобы работник мог получать компенсацию в случае не начисления заработной платы», — говорится в сообщении.

В публикации также отмечено, что принятие поправок позволит повысить уровень социальных гарантий и защиты интересов работников в тех случаях, когда работодатели неправомерно недоплатили работнику или не стали производить начисления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Росстата, в январе 2023 года уровень безработицы в России снизился до 3,6%. Это рекордно низкий показатель. Месяцем ранее, в декабре 2022 года, уровень безработицы составлял 3,7%.