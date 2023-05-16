В Сеть попало видео, как боец ВСУ подорвал свой блиндаж российским БПЛА

Москва, , 21:38 — REGNUM Видео, как военнослужащий ВСУ непреднамеренно взорвал свой блиндаж российским беспилотником, 16 мая обнародовал Telegram-канал «Военное дело».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Украинский военный попался на уловку. Он подобрал упавший БПЛА, в котором российские бойцы спрятали взрывчатку. Когда «трофей» оказался в блиндаже, устройство дистанционно активировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Сеть выложили видео, как российские дроны-камикадзе «Ланцеты» уничтожают бронетехнику ВСУ. БПЛА применили для подрыва боевого потенциала украинской стороны.