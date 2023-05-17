Москва, 17 мая, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Московская компания «Нанотехнологический центр композитов» (НЦК) поставила почти четыре километра водоотводных лотков для реконструкции федеральной трассы М-4 «Дон». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс0 служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Продукция «Нанотехнологического центра композитов» (НЦК)

«Продукция столичного НЦК достаточно востребована при реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе связанных с ремонтом и строительством дорог», — заявил Овчинский. Он добавил, что ранее более 18 километров композитных перильных ограждений и систем водоотведения предприятия монтировали на участке ЦКАД-1, еще девять километров — на участке ЦКАД-3.

Трассу расширят до четырех и шести полос, а также построят 36 километров обхода города Аксай. Движение будет открыто в июне.

Системы отведения воды, произведенные НЦК, имеют ряд преимуществ в сравнении с традиционными бетонными или металлическими аналогами. Так, они меньше весят, более устойчивы к коррозии, а срок их эксплуатации дольше.

С 2017 года НЦК имеет статус резидента особой экономической столицы Москвы, что освобождает ее на десять лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль составляет всего два процента. Также для компании доступны льготы по аренде земли и возможность выкупить участок за один процент от кадастровой стоимости.