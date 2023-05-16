Москва, 16 мая, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает бессмысленными попытки пригрозить украинскому президенту Владимиру Зеленскому применением пятой статьи НАТО, если Киев взорвёт нефтепровод «Дружба». Об этом она написала 16 мая в своём Telegram-канале.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

Российский дипломат прокомментировала заявление венгерского эксперта по вопросам безопасности Дьердя Ногради, который заявил, что по трубопроводу «Дружба» нефть поступает в Венгрию, следовательно, теракт на нефтепроводе будет нападением на НАТО.

«Недавно напали на целый ряд стран НАТО, уничтожив трубопроводы «Северный поток» 1 и 2 вместе с находящимся в них газом. И ничего», — написала Захарова.

Она напомнила, что за полгода до диверсии на «Северных потоках» это обещал устроить президент США Джо Байден, но его при этом не обвинили в терроризме. Представитель МИД отметила также, что страны НАТО даже не отреагировали как положено на атаку инфраструктуры, находящейся на их территории.

«Угрожать киевскому режиму Североатлантическим альянсом — это как пугать ежа… лесными ягодами и грибами (я сегодня романтично настроена)», — добавила Захарова.

Ранее Ногради, пытаясь призвать Киев к отказу от теракта на нефтепроводе «Дружба», напомнил, что Украина входит в международную энергетическую хартию, поэтому обязана обеспечить транзит энергоресурсов в третьи страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Киев перешёл к откровенно террористическим методам, но страны Запада на это не реагируют. Он отметил, что это является не просто попустительством, но и провоцирует украинские власти на продолжение подобных методов.