Москва, 16 мая, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй приедет в Москву к концу мая после посещения стран Европы. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

Алексей Никольский/РИА Новости Ли Хуэй

По словам российского дипломата, Ли Хуэй посетит Берлин, Париж и Варшаву. Целью визита спецпредставителя КНР по делам Евразии является знакомство европейских стран с китайскими предложениями по политическому урегулированию на Украине и его обсуждение. После чего Хуэй приедет в Россию.

«В конце месяца он подъедет к нам», — проинформировал Руденко, отметив, что Москва рассчитывает узнать от спецпредставителя КНР его впечатления от поездки в Киев и Европу.

Руденко не стал уточнять, с кем у Ли Хуэя планируются встречи в Москве.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Ли Хуэй посетит столицу Украины с целью урегулирования кризиса. У Китая нет острой необходимости добиваться быстрого прекращения украинского кризиса, хотя если его дипломаты сумеют положить конец этому конфликту, то это обернётся очень резким усилением международного авторитета КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил Василий Кашин, политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член Российского совета по международным делам.

По словам Кашина, Китай сейчас будет вести диалог и с российской, и с украинской стороной, хотя в Пекине прекрасно понимают, что Киев не может считаться самостоятельным игроком.