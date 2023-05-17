В Минфине и Банке России предлагают вновь провести приватизацию. Она, по замыслу финансистов, должна привлечь в бюджет деньги, столь необходимые в сложные времена СВО. Глава ЦБ Набиуллина ратует за весьма щадящий вариант, не напоминающий «шоковую терапию» 90-х. Да и в Минфине заверяют: залоговые аукционы с распродажей за бесценок не повторятся.

Олег Кривошапов, , 08:35 — REGNUM Глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась в пользу частичной приватизации в России. Её можно осуществить с помощью выхода госкомпаний на фондовый рынок, считает руководитель ЦБ. Если увеличить на несколько процентов долю акций компаний, которые выпустят в обращение на фондовую биржу, то это «может привлечь в эти компании от частных инвесторов триллионы рублей», пояснила Набиуллина 16 мая.

Приватизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Замминистра финансов Алексей Моисеев со своей стороны выступил за то, чтобы провести в России не частичную, а большую приватизацию — то есть такую распродажу государственных активов, которая по своим масштабам была бы сопоставима с процессами 90-х годов. Моисеев, впрочем, подчеркнул, что такая приватизация не должна напоминать залоговые аукционы 1994 года. Свое мнение замглавы Минфина озвучил на полях недавнего XI Петербургского международного юридического форума.

С другой стороны, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на том же Петербургском форуме, выступил с обратным призывом. «Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны. А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — цитировал ТАСС выступление главы СК.

Не самый лучший момент

С точки зрения теории для самочувствия экономики полезнее не национализация, а приватизация, отметил Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Нагрузка с государственного финансирования переносится на частный капитал. Исследования, по словам эксперта, показывают, что частный бизнес при прочих равных условиях обычно эффективнее. Но это в теории, подчеркивает специалист.

«Сейчас, мне кажется, для этого не время, — сказал Остапкович ИА REGNUM. — Большую приватизацию, о которой заявил замминистра финансов Моисеев, в периоды спада и неопределенности не проводят. Приватизация проходит в более-менее стабильной экономической ситуации». Ведь крупный передел собственности таит в себе угрозу и коррупционного характера, и массу других рисков, считает эксперт.

«Момент для продаж неподходящий. Денег «с рынка» в настоящий момент может оказаться очень мало», — сказал ИА REGNUM экономист Василий Колташов.

«А главное — люди, — продолжает Остапкович. — Сегодня неопределенность с доходами и заработной платой. И в это время начинать «пилить» все это, мне кажется, неразумно».

Рабочие на металлургическом заводе Александр Погожев © ИА REGNUM

Кроме того, специалист полагает, что, если и приступать к «разгосударствлению», начинать следует со средних активов, но не со стратегических, не с отраслеобразующих.

«И у нас еще на «генном уровне» осталась «та» приватизация, — напоминает Остапкович о негативном опыте 90-х. — Люди же помнят все прекрасно, все эти залоговые аукционы, все эти передачи активов «за две копейки».

Поэтому для надлежащего проведения приватизации, которая могла бы принести пользу государству, необходимо провести соответствующую подготовительную работу, резюмирует эксперт.

Станет ли низкая цена гарантией выгоды

Есть свой резон и в том, что предлагает глава ЦБ Набиуллина — в частичной приватизации: то есть в продаже части акций госкомпаний на бирже, что, как предполагает руководитель Центробанка, должно «приманить» деньги инвесторов в производство. У экспертов возникают вопросы: насколько такая цивилизованная и привлекательная, на первый взгляд, приватизация возможна в нынешней реальности.

Точнее, будут ли российские инвесторы в массе своей интересоваться покупкой небольших пакетов акций на бирже, если у них, инвесторов, не будет гарантии, что они получат прибыль с этих акций. Кроме того, сам статус обладателя маленького, не решающего пакета акций не даст инвесторам рычагов влияния на компании.

С одной стороны, акции в среднем дешевы. Например, 16 мая на основной площадке, где обращаются акции российских компаний — на Московской бирже, индекс (то есть сводная цена за акции полусотни важнейших отечественных фирм) находился на отметке 2636. Для сравнения: осенью 2021-го тот же показатель был почти вдвое выше — 4261 пункт. Но с другой стороны, не факт, что вскоре подешевевшие акции вновь подорожают или вернутся на прежней уровень. Правда, в октябре 2022-го индекс Мосбиржи был еще ниже — упал до пятилетнего минимума, отметки в 2000. И нет никаких гарантий, что не вернется туда снова, полагают эксперты.

Московская биржа © Сергей Гунеев/РИА Новости

То есть нестабильность фондового рынка не дает (а то и вовсе исключает) гарантии, что инвестор получит прибыль от «вхождения в капитал» той госкомпании, которая сейчас выпустила бы акции на биржу. А это сдерживающий фактор для инвесторов. Можно ли в таком случае гарантировать поступление заявленных триллионов рублей в бюджет, просто предложив по несколько процентов акций ключевых госкомпаний? Да и такой ли приватизации ждут крупные платежеспособные инвесторы?

Сомнительно, что выгоду получит и общество, считает экономист Василий Колташов. «Понятно, что часть российских госкомпаний, формально являясь акционерными обществами, не торгуют своими акциями на фондовом рынке, — рассуждает эксперт. — Но вывод этих бумаг на фондовый рынок может означать возможность «вкусной» покупки для одних и просто продажу за бесценок госсобственности». В таком случае инициатива, отвечающая интересам отдельных частных инвесторов или групп, не будет соответствовать интересам общества, полагает Колташов.

Приватизацию рассматривают как «мягкий путь» пополнения бюджета

В целом, звучащие сейчас в России призывы к новой приватизации представляют собой попытку удовлетворить интерес крупного финансового бизнеса, считает Колташов. Сам посыл ясен, полагает он. «Его авторы рассуждают так: «Смотрите, мы не можем сами заработать, не можем сами эффективно инвестировать, создать производство, создать новый крупные промышленные предприятия. Поэтому просто надо отдать кусок того, что есть, в обмен на денежные знаки», — рассуждает специалист.

По его мнению, авторы предложения пытаются обосновать интерес государства в новой приватизации тем, что бюджету нужны деньги, в том числе на специальную военную операцию.

При этом собеседник ИА REGNUM удивляется, что имеющийся дефицит не был в принципе «покрыт» за счет девальвации рубля. «Но этот вопрос не ставится, — замечает эксперт. — Значит, государству нужно либо выпускать новые облигации, то есть увеличивать долговую нагрузку на бюджет. Либо государство должно повышать налоги, что тоже, кстати, предлагается. Либо «мягкий путь» — приватизация. И, конечно, интересуют рентабельные активы — чтобы каждый вложенный рубль быстро вернулся с большим процентом».

Крупный финансовый бизнес в случае приватизации будут интересовать в первую очередь компании энергетического сектора, отмечает Колташов.

Добыча нефти © Максим Богодвид/РИА Новости

А то, что потребует существенных вложений со стороны инвесторов — прежде всего высокотехнологичные сферы, — интереса у потенциальных выгодоприобретателей не вызывает, делает вывод экономист.

Деньги нужны, но какой ценой?

«Государству, конечно, нужны деньги, — говорит Колташов. — Но если оно будет распродавать все ценное сейчас, особенно сейчас, во время специальной военной операции, то силы государства будут подорваны. Достаточных денег оно не получит, а «командные высоты» в экономике может потерять». Но эти «командные высоты» нужны России, чтобы обеспечивать развитие экономической системы в целом, уверен собеседник ИА REGNUM.

«Государство может сказать крупным инвесторам: «У вас есть деньги. Создавайте новые предприятия, создавайте предприятия в реальном секторе — в машиностроении, в химической промышленности. Здесь вы заработаете много денег», — рассуждает Колташов.

Однако вместо этого крупные финансовые конгломераты рассчитывают на повторение ситуации, которая наблюдалась в 1990-х годах, когда собственность зачастую раздавалась за бесценок, резюмирует специалист.