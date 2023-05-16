Госдеп объявил награду в 10 млн долларов за информацию о предполагаемом российском хакере Матвееве

Вашингтон, , 20:51 — REGNUM В США объявили награду в размере $10 млн за информацию, которая помогла бы в аресте россиянина Михаила Матвеева, обвиняемого в кибервымогательствах. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

В США против Матвеева введены санкции из-за атак с помощью программ-вирусов на органы власти, частные лица не только в США, но и по всему миру, совершенных начиная с 2020 года. В ведомстве считают россиянина причастным к вымогательствам посредством по меньшей мере трех вариантов вирусов на общую сумму порядка 200 млн долларов.

Матвеев, по версии следствия, якобы был участником схемы, требуя у жертв выкуп на общую сумму $400 млн и угрожая нарушением работы защищенных компьютеров. В случае признания вины обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в США предлагалось вознаграждение в размере до $10 млн за сведения о шести хакерах, якобы связанных со спецслужбами России. Как отмечалось в сообщении пресс-службы Госдепа США, они якобы были причастны к распространению вредоносной программы NotPetya в 2017 году.

В МИД России неоднократно указывали на то, что обвинения в причастности якобы «российских хакеров» в атаках на сайты органов власти США и ряда других стран являются провокациями, которые нужны Западу не для пресечения противоправной деятельности, а для достижения своих политических целей.