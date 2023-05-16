Киев, 16 мая, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Украина использовала все возможные способы для поддержания контакта с Белоруссией, в частности с президентом республики Александром Лукашенко. Об этом 16 мая сообщил в интервью на YouTube-канале «Разные люди» глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Михаил Климентьев/РИА Новости Александр Лукашенко

«Мы привлекали все наши возможные пути коммуникаций, все возможности, даже привлекали, скажем так, народного депутата [Верховной рады] одного. <…> Все понимают, что это Евгений Шевченко», — сказал Буданов.

По его словам, украинские власти всячески стремились сохранить связь с Лукашенко, чтобы удержать Белоруссию от участия в конфликте на Украине.

В марте 2022 года Лукашенко рассказал, что Шевченко сыграл важную роль в организации его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Депутат настойчиво просил белорусского лидера об этом, даже звонил его сыну.

Разговор президентов Белоруссии и Украины состоялся, после чего Лукашенко позвонил в Кремль с просьбой не отзывать российскую делегацию из Гомельской области. Таким образом состоялся первый раунд переговоров Москвы с Киевом.

В марте 2023 года Лукашенко, оценивая деятельность Зеленского за последний год, назвал его «просто гнидой». По словам белорусского лидера, ранее он ошибочно считал, что его украинский коллега переживает за свой народ.