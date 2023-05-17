Москва, 17 мая, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Застройщики получили от города 3,6 гектара земли на юге Москвы в рамках программы реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Инвесторы построят два детских сада и две школы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Два учреждения появятся в районе Бирюлево Восточное, по одному — в Нагатинском Затоне и Даниловском. Посещать их смогут 1,4 тысячи учеников и воспитанников», — отметил Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на сегодняшний день в столице реализуется 19 масштабных инвестпроектов, по которым возводятся образовательные учреждения. Посещать новые школы и детские сады смогут 8,8 тысячи детей и подростков.

В рамках программы реализации масштабных инвестиционных проектов застройщики могут получать землю без торгов, чтобы возводить там производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные и другие объекты. Земельный участок предоставляется в аренду на пять лет. Благодаря программе развивается городская инфраструктура, растет приток инвестиций и создаются новые рабочие места.