Вице-спикер Даванков призвал МВД разъяснить, что жёлтый и синий цвета не повод для задержания

Москва, , 20:02 — REGNUM Вице-спикер Госдумы России Владислав Даванков во вторник, 16 мая, призвал Министерство внутренних дел разъяснить, что сочетание жёлтого и синего цветов не является само по себе основанием для задержания человека и возбуждения дела. Депутат назвал абсурдом случаи, когда только наличие цветов становится поводом для разбирательств.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Даванков привёл в пример случай, когда директор школы пожаловалась в полицию на мать одной из учениц, которая пришла на занятия с якобы жёлто-синими косичками. Женщине пришлось объяснять полицейским, что на самом деле это были салатовый и зелёный.

«Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за жёлто-синие логотипы и запретить как минимум одну политическую партию — ЛДПР. Очевидно, что этот путь абсурдный», — написал он в своём Telegram-канале.

В завершение вице-спикер призвал перестать нервировать людей и попросил МВД «внести ясность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеведущего Ивана Урганта обвинили в поддержке Украины из-за фото с жёлто-синим сочетанием цветов. На нём Ургант предстал в жёлтом свитере с синим бейджем поверх. Многим пользователем фото не понравилось, а некоторые заподозрили, что сочетание цветов неслучайно, и облачение назвали «двусмысленным». Поступило и предложение лишать гражданства «таких людей».