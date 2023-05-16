Москва, 16 мая, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Экс-спецпредставитель президента России и экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс опроверг информацию о том, что обменивает в Израиле временное удостоверение личности на постоянное и владеет недвижимостью в стране. Об этом он рассказал 16 мая корреспонденту ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«Ни первое, ни второе утверждение не соответствуют действительности», — сказал Чубайс.

В Сети 16 мая опубликовали фото Анатолия Чубайса На нём он запечатлён вместе с супругой Авдотьей Смирновой возле окна приёма в израильском МВД. На фото Чубайс одет в футболку, брюки и сланцы и выглядит бодрым.

Чубайс до марта 2022 года занимал пост спецпредставителя президента России Владимира Путина по связям с международными организациями. После этого он покинул страну и несколько раз появлялся на снимках из Израиля.