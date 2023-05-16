ДНР, 16 мая, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Российские штурмовики ликвидировали женщину-снайпера из Польши, стрелявшую по мирному населению Артёмовска. Об этом 16 мая сообщила РИА Новости жена пострадавшего жителя города Ольга.

Сергей Аверин/РИА Новости Артёмовск

Она рассказала, что её мужа ранили, когда тот вышел из дома за водой, чтобы помочь пожилой знакомой женщине. Мужчине попали в ногу, он с трудом дополз до дома, где жена помогла ему попасть внутрь.

«Стала обрабатывать рану, хотя я сама не медик, поэтому кровь там лилась рекой», — рассказала Ольга.

По её словам, через два дня мимо дома проходили российские штурмовики сообщили, что после долгих поисков нашли снайпера. Это оказалась молодая женщина из Польши. Ольга считает, что снайперша специально стреляла в ногу, чтобы человек мучился.

Как сообщало 1 мая ИА REGNUM, под Артёмовском погиб бывший морпех США 26-летний Купер Эндрюс, участвующий в боевых действиях на стороне Украины. Мать погибшего наёмника рассказала, что её сын уехал из штата Огайо на Украину в ноябре. Со слов женщины, парень был ранен, вероятно, 19 апреля под Артёмовском. При этом контракт Эндрюса с иностранным легионом закончился в марте.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил 6 мая, что российские военные уничтожили автомобиль с иностранными наёмниками в зоне СВО. По словам снявшего видео украинского военного, снаряд российской артиллерии попал в автомобиль, на котором передвигались иностранные наёмники. Уточняется, что погиб наёмник из Австралии, также ранение получил военный из США.

Также 6 мая стало известно об уничтожении 27-летнего американского наёмника Кристофера Кэмпбелла. Погибший служил в американской армии, воевал в Ираке и Кувейте, затем пошёл воевать в «Интернациональном легионе» ВСУ.