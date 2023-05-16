Пекин, 16 мая, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Китайские власти призвали иностранные дипломатические миссии и международные организации в Пекине не использовать свои здания для «политической пропаганды». Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

EPA/MARK R. CRISTINO/ТАСС Здание МИД Китая

Поданным источников агентства, некоторые дипмиссии в Пекине вывешивают на своих зданиях плакаты со словами поддержки в адрес Украины, а также флаги «Незалежной».

В связи с этим 10 мая МИД КНР разослал посольствам и международным организациям уведомление с призывом не использовать свои здания для «политической пропаганды», а также избегать провоцирования конфликтов между государствами.

Как сообщает Kyodo, дипломаты из европейских и некоторых других стран негативно отреагировали на просьбу министерства. Среди стран, посольства которых вывешивают проукраинские плакаты, агентство назвало Канаду, Германию и Польшу. Уведомление, как сообщило издание, разослали во все дипломатические миссии, однако ни одна из них не убрала плакаты со своих зданий.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Германии председатель берлинской фракции Левой партии Филипп Вольфайль предложил вывесить флаг Украины на здании штаб-квартиры партии в Берлине. Среди политиков разгорелась жаркая дискуссия: должен ли флаг Украины висеть на доме Карла Либкнехта. Однопартийцы Вольфайля предлагали разместить также «знамя мира» с лозунгами против войны на трёх языках — немецком, русском и украинском.

Инициативу осудили и в соцсетях. Комментаторы предложили переименовать офис партии в дом Степана Бандеры.