ООН выступила против терактов после слов главы ГУР Украины Буданова о причастности к подрыву россиян

Нью-Йорк, США, , 19:33 — REGNUM ООН выступает против любых террористических актов. Об этом 16 мая заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

ООН Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ходе брифинга официального представителя генсека ООН попросили прокомментировать высказывания руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что его структура стоит за терактами в отношении некоторых медийных лиц в России.

«Я не видел цитату. <…> Мы, конечно, выступаем против любых терактов», — ответил Дюжаррик.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов дал понять, что Киев причастен к убийствам известных россиян.

Буданов 8 мая заявил, что Украина продолжит нападать на русских по всему миру.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина однозначно является спонсором терроризма. Слова Буданова о готовности убивать граждан России он назвал чудовищными и беспрецедентными по своей сущности.