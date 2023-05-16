В ООН прокомментировали слова Буданова о причастности к убийствам россиян
ООН выступила против терактов после слов главы ГУР Украины Буданова о причастности к подрыву россиян
Нью-Йорк, США, 16 мая, 2023, 19:33 — ИА Регнум. ООН выступает против любых террористических актов. Об этом 16 мая заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
В ходе брифинга официального представителя генсека ООН попросили прокомментировать высказывания руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что его структура стоит за терактами в отношении некоторых медийных лиц в России.
«Я не видел цитату. <…> Мы, конечно, выступаем против любых терактов», — ответил Дюжаррик.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов дал понять, что Киев причастен к убийствам известных россиян.
Буданов 8 мая заявил, что Украина продолжит нападать на русских по всему миру.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина однозначно является спонсором терроризма. Слова Буданова о готовности убивать граждан России он назвал чудовищными и беспрецедентными по своей сущности.