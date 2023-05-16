Визит главкома армии ЮАР в Москву и его посещение российской «оборонки» оказались под прицелом западной прессы. Неудивительно, ведь на днях случился дипломатический скандал, который погасили с немалым трудом. «Сюжет» выглядит на первый взгляд странно, ведь речь идет не о привычных поставках нашего оружия в Африку, а наоборот.

Михаил Мошкин, Александр Тищенко, , 20:04 — REGNUM В Южно-Африканской Республике стараются не акцентировать внимание на факте приезда военной делегации ЮАР в Москву для переговоров об укреплении военного сотрудничества, — «буквально несколько дней после того, как вспыхнул конфликт с США из-за обвинений в том, что Претория поставляла оружие России». К такому выводу пришло агентство Bloomberg. При этом, как отмечали 16 мая ресурсы, следящие за биржевыми котировками, курс валюты ЮАР — рэнда — пошел вниз из-за слухов о передаче Южной Африкой вооружений для России.

База ВМС ЮАР в Саймонстауне Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По сообщению ТАСС, 15 мая главком сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков принял в Москве делегацию во главе с командующим армией ЮАР, генерал-лейтенантом Лоуренсом Мбатой. Официальное сообщение было сформулировано обтекаемо: два генерала обсудили «вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран». На встрече военачальников «были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях», — передал ТАСС.

Как добавили в пресс-службе Минобороны России, делегация во главе с генералом Мбатой посетила предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Что же касается упомянутых выше слухов, переполошивших посольство США в Претории и вызвавших колебания национальной валюты, то речь в них почему-то идет не о поставках российских вооружений в страны Африки, но, напротив, о передаче южноафриканских вооружений России.

Главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков © Евгений Биятов/РИА Новости

Визит русской «Леди»

Слухи шли еще с начала года, но скандал на высшем уровне разгорелся 11 мая. Посол США в Южной Африке Рубен Бригети на брифинге заявил: во время захода российского судна Lady R на главную базу ВМС ЮАР в Саймонстауне близ Кейптауна на борт погрузили оружие и боеприпасы, причем с ведома властей страны. Произошло это, со слов Бригети, якобы еще в декабре 2022 года.

На сообщение посла сразу же с возмущением отреагировали в администрации президента ЮАР Сирила Рамапосы: слова главы американской дипмиссии назвали бездоказательными и подрывающими партнерство Южной Африки и США. Глава Национального комитета по контролю над обычными вооружениями Мондли Гунгубеле напомнил, что страна не поставляет оружие России. Канцелярия президента Рамапосы представила справку о том, что на борт Lady R не передавали неразрешенные грузы. При этом министр обороны ЮАР Танди Модисе еще ранее с неудовольствием отмечала: Вашингтон «угрожает Африке, а не только ЮАР, за малейшие контакты хоть с чем-либо, отдаленно напоминающим Россию».

После заявления посла Бригети Госдеп сначала предпочел отмолчаться. Представитель ведомства Ведант Пател заявил журналистам, что не будет разбирать слова дипломата, поскольку отношения США с ЮАР «остаются крепкими». При этом Пател сообщил, что «у правительства США были серьезные опасения по поводу находящегося под санкциями судна в порту ВМС ЮАР», и, как полагается «хорошим партнерам», Вашингтон отправил запрос в Преторию.

Формально инцидент исчерпан. Посол Бригети дезавуировал своё заявление, «признал, что перешел черту, и, без оговорок, извинился», сообщило 14 мая Bloomberg со ссылкой на правительство ЮАР. Но, что называется, осадок остался.

Рубен Бригети (сс) United States of America Department of State

Ведь судно Lady R под российским флагом действительно заходило на базу Саймонстаун близ Кейптауна, утверждала The Wall Street Journal, следившая за скандалом. Далее, судя по данным порталов отслеживания судов, судно с пунктом назначения Стамбул стояло на якоре у берегов Мозамбика. Сейчас, если верить данным портала Vesselfinder, Lady R проходит Баб-эль-Мандебский пролив из Красного моря в Индийский океан.

Оружейная кузница на юге Африки

«Что теоретически могла бы поставлять ЮАР в Россию? Во-первых, коммуникационное оборудование, которое ранее поставляли в Белоруссию. Проходила информация о том, что его поставляли туда в 2018 году», — сказала ИА REGNUM специалист по Южной Африке, преподаватель Высшей школы экономики Ирина Филатова.

В отличие от подавляющего большинства стран Африки, ЮАР не «реципиент» вооружений (в том числе российских, подобно Анголе или Нигерии), а их производитель. Собственный ВПК нынешнему южноафриканскому государству достался в «наследство» от режима белого меньшинства.

В стране насчитывается 700 предприятий ВПК, отмечается в докладе Российского совета по международным делам (РСМД) о позиции России на африканском рынке вооружений. Крупнейшие заводы находятся под контролем государственного концерна Denel, созданного в момент демонтажа апартеида, в начале 1990-х. При этом 20% капитала Denel принадлежит британской компании BAE Systems. Южноафриканские вооружения на сумму до 1 млрд долларов поставляются в 50 стран мира, отмечает РСМД со ссылкой на отчеты правительства Южной Африки.

В числе прочего, ЮАР может производить вертолёты — а их в мире производят только Россия, США, Китай, Германия, Франция и Италия, напомнил в комментарии ИА REGNUM военный обозреватель Виктор Литовкин.

Так, например, ударный вертолет Denel AH-2 Rooivalk сопоставим по массе боевой нагрузки и по другим характеристикам с франко-германским Eurocopter Tiger или с американским Apache H-64D Longbow. К слову, в составе контингента ООН в Демократической Республике Конго южноафриканские Denel Rooivalk выполняли боевые задачи в партнерстве с украинскими Ми-24.

Ударный вертолет Denel AH-2 Rooivalk (сс) Vaughan Leiberum

Передачи серьёзных вооружений из ЮАР в распоряжение России, впрочем, ожидать не следует, считает Литовкин. Он полагает:

«Возможно, речь в рамках поставок идёт о беспилотниках — они могут нам пригодиться».

Производство дронов ЮАР наладила еще во времена апартеида и сопутствовавших ему международных санкций — в конце 1980-х. Речь идет о разведывательных беспилотниках семейства Seeker. В середине десятых годов госконцерн Denel представил, в том числе в России, на «МАКС-2015» разведывательный БПЛА Seeker. Его сейчас охотно закупают Саудовская Аравия, ОАЭ и Алжир.

Не далее как в сентябре прошлого года южноафриканский оборонный холдинг Milkor Ltd представил разведывательно-ударный беспилотник Milkor 380. По словам разработчиков, боевой дрон станет конкурентом турецким Bayraktar и американским дронам производства General Atomics, отмечало РИА Новости. Ударный аппарат также предназначен для экспорта.

Андреевский флаг и литера Z у мыса Доброй Надежды

Но еще раз сделаем оговорку — ЮАР отрицает поставки вооружений в Россию. Даже если предположить, что это лишь официальная позиция, такие заявления вполне логичны. «У ЮАР торговля с США составляет примерно 400 млрд рэндов — 21 млрд долларов», — отмечает Филатова. В числе крупнейших приобретателей южноафриканского экспорта — страны НАТО, Германия и Британия, а также ближайшая союзница США — Япония. За прошлый год Европа нарастила закупки южноафриканского угля в шесть раз. Следовательно, публичный разрыв с «хорошими партнерами» для Претории невыгоден.

А если ЮАР пойдет на решительные шаги в военном сотрудничестве с Россией, к примеру, откроет в том же Кейптауне пункт базирования российского флота наподобие сирийского Тартуса, «то страна попросту потеряет всё», полагает собеседница. Экономические связи с США и ЕС «заменить это никакой китайской торговлей не получится — страна просто рухнет», указывает Филатова.

С одной стороны, Южно-Африканская Республика — часть группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Геополитическое влияние этой четверки растёт, и — как отмечает японское издание Sankei — она «превращается в «ось сопротивления» господству западных государств».

Помимо гипотетических поставок вооружений, Запад настораживают вполне очевидные совместные учения ВМС России, КНР и ЮАР, которые в феврале этого года военные корабли трех стран провели в Индийском океане.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», на вооружении которого находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон», зашел всё в тот же кейптаунский порт. Причем попытки проукраинских активистов провести «акцию» у борта корабля (их явно раздражали символы СВО «V» и «Z» на ограждениях дымоходов «Адмирала Горшкова») были жестко пресечены береговой охраной ЮАР.

Совместные военные учения России, КНР и ЮАР. 2023 Кадр из видео. Министерство обороны России

Это были уже вторые по счету российско-китайско-южноафриканские маневры после учений 2019 года. Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука сообщил РИА Новости — его правительство надеется, что такие учения станут ежегодными.

Помимо «демонстрации флага» в южной части Индийского океана и Атлантики, Россия решает и военно-технические задачи, отметил военный эксперт Литовкин. «Мы тренируемся вместе с ЮАР и Китаем в высоких широтах. Проведения учений вдалеке от своих баз — это огромный опыт и обмен знаниями, который можно получить только в южных широтах», — сказал собеседник ИА REGNUM.