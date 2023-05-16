Вильнюс, 16 мая, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Вильнюсский окружной суд 16 мая принял решение о ликвидации общественной ассоциации «Международный форум добрососедства». По мнению суда, организация нарушила нормы регистрации и придерживалась антиправительственной позиции, из-за чего подлежит ликвидации.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Решение о признании «Международного форума добрососедства» незаконно учрежденной организацией и о его ликвидации вступает в силу со дня оглашения постановления», — процитировал вынесенное решение ТАСС.

Суд рассматривал на заседании апелляцию, поданную ассоциацией на решение нижестоящей инстанции. По утверждению прокуратуры, цели устава форума — формальные, а высказывания его представителей в российских и белорусских телепрограммах направлялись против Литвы и наносили ей вред. Антигосударственной деятельностью обвинение посчитало и встречи участников ассоциации с представителями властей России и Белоруссии.

Своё мнение по поводу разбирательств с форумом выразила ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. После решения суда первичной инстанции дипломат назвала оксюмороном и насмешкой над Фемидой правосудия Литвы, преследующее инакомыслящих. Захарова напомнила, что Россия неоднократно указывала на «патологическую ненависть прибалтийских режимов» к согражданам, имеющим хотя бы минимально расходящиеся с официальной риторикой взгляды.