Луганск, 16 мая, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Пострадавший во время теракта врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет находится в сознании. Об этом 16 мая в Telegram-канале написал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Иван Шилов ИА REGNUM Корнет Игорь Александрович

«Игорь Александрович Корнет также прооперирован и находится в сознании», — говорится в сообщении.

Пасечник добавил, что погибших в результате подрыва в Луганске нет, ранено восемь человек. Семь человек госпитализировали сразу, ещё один обратился в больницу позже. Состояние четверых человек остается тяжелым, но стабильным. Медики делают все возможное для спасения жизни 17-летнего подростка, находящегося в критическом состоянии.

Кроме того, Пасечник добавил, что после серии циничных ударов по Луганску украинские националисты запустили массированную информкампанию. Среди фейков: прилёт по стадиону Авангард в Луганске, минирование остановки «Донбасс» в центре Луганска, эвакуация мирных жителей прифронтовой Кременной и даже Луганска.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая глава регионального Минздрава Наталия Пащенко сообщила, что Игорь Корнет находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. По её словам, Корнет перенес полостную операцию. После выхода из наркоза находится в стабильном состоянии.

Корнет пострадал при взрыве в барбершопе в Луганске возле здания телекомпании 15 мая. Правоохранители назвали взрыв в Луганске покушением на врио главы МВД ЛНР. Позже Следственный комитет ЛНР возбудил уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.