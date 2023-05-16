Обозреватель «МК» Вальченко: российские ракеты разрушили планы контрнаступления ВСУ

Москва, , 19:15 — REGNUM Данные о ракетных ударах по украинскому тылу свидетельствуют о том, что ВСУ лишились значительных объёмов боеприпасов, предназначенных для контрнаступления, о котором Киев говорит с начала весны. Об этом заявил военный обозреватель Сергей Вальченко в статье, опубликованной 16 мая в «МК».

Пуск крылатой ракеты «Калибр» © Министерство обороны РФ/РИА Новости

Он отметил, что, согласно предварительным оценкам, на складах в Хмельницком и Тернополе от ударов взорвались несколько тысяч тонн боеприпасов, среди которых снаряды с урановым сердечником. Это может привести к снарядному голоду для поставленных Киеву немецких Leopard и британских Challenger.

Видео о попадании российских ракет по военным украинским целям подтверждают, что в РФ успешно работает разведка, как космическая, так и на местах. Есть подозрение, что из-за этого из информационного пространства пропали главком ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

Кроме того, судя по данным минэнерго Украины, стране грозит дефицит топлива, это значит, что его не будет хватать и для военной техники. По мнению журналиста, в такой ситуации украинскому президенту Владимиру Зеленскому снова придётся ездить по странам ЕС и просить оказать военную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая украинский лидер заявил, что ВСУ пока не готовы к контрнаступлению. По его словам, в украинской армии не хватает бронетехники и «некоторых вещей». Он две недели совершает турне по странам Европы, где просит о военной помощи.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что глава государства неверно оценил мощь Вооружённых сил России. Генерал напомнил, как в 2022 году украинский лидер заявил, что российской армии «сломали хребет». Ситуация на фронте свидетельствует о том, что эта оценка не соответствует реальности.