Вашингтон, , 19:07 — REGNUM Ведущий шоу «Утро глазами очевидцев», выходящего на американском телеканале ABC, Кен Розато остался без работы за оскорбление коллеги Ширлин Алликот. Об этом сообщил ресурс Page Six.

Кен Розато Кадр из видео

По данным издания, руководство телеканала уволило Розато после того, как он в прямом эфире выругался в адрес соведущей. Сотрудникам канала об уходе Розато сообщили по электронной почте. Также с официального сайта ABC удалили страницу ведущего с биографией и другой информацией о нём.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увольнении из компании Fox News телеведущего Такера Карлсона из-за бесстрашных репортажей о президенте Украины Владимире Зеленском.

Однако журналист готовится объявить войну телеканалу Fox News, ведь у него до 2025 года действует контракт с компанией. Для принятия дальнейших карьерных решений его необходимо расторгнуть.