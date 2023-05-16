В Telegram-канал находящейся под домашним арестом Блиновской появились посты впервые с 27 апреля

Москва, , 18:47 — REGNUM В Telegram-канале Елены Блиновской появилось несколько новых сообщений, в том числе и призыв подписаться на новый канал, в котором она обещает рассказать свои «секреты».

Елена Блиновская Сергей Корсун © ИА REGNUM

Согласно решению суда, создательнице марафона желаний запрещено пользоваться интернетом и публиковать посты в социальных сетях. Однако 16 мая коуч вышла на связь со своими подписчиками Telegram-канала.

Не исключено, что канал Блиновской могли взломать злоумышленники. Федеральная служба исполнения наказаний проверит блогера на предмет нарушения условий домашнего ареста.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии. В отношении неё возбудили два уголовных дела по статьям о легализации доходов и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, блогер занизила полученные доходы и не заплатила свыше 918 млн рублей. Позже её отправили под домашний арест. Председатель СК Александр Бастрыкин 14 мая заявил, что Блиновская выплатила 10 млн рублей в счёт погашения налоговой задолженности.

СК 15 мая сообщил о предъявленных обвинениях её мужу — также в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, добытых преступным путём. Он фигурирует в уголовном деле как пособник Блиновской.

По версии следствия, супруги привлекли к своей деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, для дальнейшего ведения деятельности через «дробление» бизнеса для занижения доходов путём распределения их на взаимозависимых лиц.