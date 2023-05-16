Вице-спикер ГД Чернышов: Жириновский предсказал объединение Русского мира в границах СССР в 2025 г.

Москва, , 18:36 — REGNUM Основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал объединение Русского мира в границах СССР в 2025 году. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, опубликовав информацию в своём Telegram-канале.

Владимир Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутат поделился архивными уникальными записями Жириновского. По мнению покойного лидера ЛДПР, в мировой истории были три ярких события. Первое — это Французская революция 1791 года, второе — объединение Германии в 1871 году, третье — Октябрьская революция 1917 года.

Четвёртое важное событие, как считал Жириновский, произойдёт в 2025 году. Это будет объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040-м.

Чернышов отметил, что это не единственная достойная внимания записка из числа найденных в архивах. Вице-спикер Госдумы заверил, что в будущем обнародует и другие.

«Всем нужно изучать их и делать выводы», — добавил депутат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, президент России Владимир Путин считает, что многие пророчества Владимира Жириновского сбываются, потому что они были сделаны не на пустом месте, а основаны на знаниях. Путин подчеркнул, что Жириновский, безусловно, был патриотом России и вся его деятельность строилась именно на этом.