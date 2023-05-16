Курск, 16 мая, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Два украинских дрона-камикадзе сбили на границе в Курской области. Об этом 16 мая в Telegram-канале написал губернатор Роман Старовойт.

Telegram-канал Романа Старовойта Сбитый на границе в Курской области дрон-камикадзе ВСУ

«В Суджанском районе пограничники сбили украинские дроны-камикадзе. Остановили их непосредственно на границе», — говорится в сообщении.

Старовойт добавил, что оба беспилотных летательных аппарата (БПЛА) при падении взорвались. Осколки повредили стоящий рядом экскаватор.

Как сообщало ИА REGNUM, беспилотник ВСУ 15 мая атаковал экскаватор в Курской области, один человек получил ранения. Инцидент также произошёл в Суджанском районе недалеко от села Плехова. Пострадавшего ранило в плечо. Его госпитализировали.

Также 15 мая беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал пропускной пункт в Климовском районе Брянской области. Взрыв раздался на крыше здания автомобильного пункта пропуска «Новые Юрковичи». По предварительным данным, на здание упал дрон с боевой частью. В результате инцидента никто не пострадал.

Ещё один беспилотник в Брянской области уничтожили 16 мая. Как заявил губернатор региона Александр Богомаз, украинский дрон самолётного типа система противовоздушной обороны сбила в Клинцах.