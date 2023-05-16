ФСБ с 2022 года пресекла деятельность восьми ДРГ в Свердловской и Тюменской областях

Екатеринбург, , 18:33 — REGNUM Сотрудники Свердловской и Тюменской ФСБ с 2022 года совместно выявили восемь диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в двух регионах. Об этом 16 мая на телеканале «Россия 1 Урал сообщила представитель свердловского управления ведомства Алина Казанцева.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп, члены которых планировали совершить серию террористических актов и диверсий», — сказала она.

Казанцева сообщила, что правоохранители при выявлении ДРГ задержали 20 человек, ведётся следствие по 13 уголовным делам.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в тюменском управлении ФСБ сообщили о предотвращении диверсии на участке Свердловской железной дороги. В результате оперативной работы правоохранители задержали жителя Нижневартовска (ХМАО), выступавшего против проведения спецоперации на Украине.

В ФСБ 7 мая сообщили, что сотрудники ведомства вместе с коллегами из МВД сорвали попытку теракта на территории аэродрома «Северный» в Ивановской области с помощью беспилотника. По данным правоохранителей, диверсию спланировало главное управление разведки минобороны Украины.