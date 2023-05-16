Москва, 16 мая, 2023, 18:35 — ИА Регнум. В Министерстве внутренних дел России пригрозили уголовной ответственностью рэп-исполнителям, читающим в своих треках про наркотики. Как стало известно 16 мая, это может начаться уже в 2024 году.

Кадр из видео: Моргенштерн. Симаков стучит. Россия.

Соответствующие изменения предлагается внести в уголовный и административный кодексы. Об этом рассказал в комитете ГД по охране здоровья статс-секретарь — замглавы МВД Игорь Зубов. Суть изменений сводится к ответственности за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе и интернете, в том числе в личных профилях в социальных сетях. Также станет необходимо маркировать произведения, в которых заходит речь о наркотиках.

В случае принятия закон вступит в силу в 2024 году. Зубов отметил, что ответственность будет наступать не сразу, а после двух и более раз привлечения к административной ответственности за подобные нарушения. Это означает, что с исполнителями будут проводить «профилактические беседы». Планов «сажать тысячами», по словам замглавы МВД, ни у кого нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге сотрудники полиции прервали концерт рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева), выйдя на сцену и попросив присутствующих разойтись. Как стало известно позднее, возможной причиной стало якобы присутствие на выступлении множества несовершеннолетних «под веществами». По одной из версий, в туалете концертного зала от передозировки чуть не умерла девушка, что позже было опровергнуто. На рэпера завели уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий», в связи с чем он покинул Россию.