Путин поддержал желание губернатора Амурской области Орлова баллотироваться на второй срок

Москва, , 18:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Амурской области Василия Орлова выдвигаться на второй срок в сентябре, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Амурской области Василий Орлов © Михаил Климентьев/РИА Новости

Глава государства считает, что жители области поддержат Орлова, и пожелал ему успехов.

«Мне кажется, что вас поддержат, и я со своей стороны желаю вам успехов», — сказал Путин.

Президент в этой связи также указал на то, что Орлову нужно показывать местным жителям результаты своей работы, а также «говорить о том, что намечено на ближайшее время».

В режиме видеоконференции 16 мая состоялась рабочая встреча главы государства с губернатором Амурской области. Орлов подготовил презентацию из 17 слайдов и продемонстрировал президенту результаты экономического развития области. По оценке за 2022 год, ВРП составляет 588 млрд рублей — это в 1,8 раза превышает 2018 год, он тогда составлял 334 млрд рублей. На встрече Орлов также рассказал главе государства о поддержке семей военнослужащих.