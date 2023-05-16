Военный эксперт Михайловский объяснил, как американский Patriot стал добычей «Кинжала»

Москва, , 18:09 — REGNUM Уничтожению российскими военными американского зенитного ракетного комплекса Patriot в Киеве способствовали уникальные возможности гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и тактика ВС России по обнаружению систем ПВО Украины. Об этом рассказал ИА REGNUM военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский.

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Иван Шилов © ИА REGNUM

Он допустил, что российские удары наносятся таким образом, чтобы зенитные комплексы противника себя демаскировали. Могут использоваться специальные ракеты — имитаторы целей, дроны и настоящие крылатые ракеты, которые бьют по реальным целям.

«Расчёт зенитного комплекса видит, куда идёт ракета, и принимает решение о пуске, тем самым демаскируя свою позицию. Дальше в дело вступает «Кинжал», — объяснил специалист.

Михайловский напомнил, что сбить такую гиперзвуковую ракету и так фактически невозможно, поскольку при заходе на цель «Кинжал» развивает такую скорость и заходит на такой траектории, что существующие средства ПВО его не могут уничтожить.

К тому же пусковая установка к этому моменту уже отстреляла все ракеты и поэтому беззащитна, указал эксперт.

«Кроме того, ей некуда деться. Киев — большой город, комплексы можно ставить только в парках. А там не особо много пространства для манёвра. Поэтому Patriot в итоге стал добычей для «Кинжала», — резюмировал Михайловский.

Проанализировав по просьбе ИА REGNUM фото — и видеосвидетельства, доказывающие уничтожение американского Patriot, он отметил, что возможности американского ЗРК «несколько преувеличены».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 мая ВКС России ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Западный ЗРК был передан Украине в марте 2023 года. Его характеризовали как самую современную западную систему противоракетной обороны средней дальности.

Однако американский Patriot, до этого неоднократно показавший себя не с лучшей стороны, в частности, при применении армией Саудовской Аравии для отражения ракетных атак йеменских повстанцев-хуситов и армией США при отражении ракетного удара Ирана по американским военным базам в Ираке в январе 2020 года, стал «добычей» российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», добавил Михайловский.