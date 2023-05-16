Военный эксперт рассказал, как американский Patriot стал добычей «Кинжала»
Военный эксперт Михайловский объяснил, как американский Patriot стал добычей «Кинжала»
Москва, 16 мая, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Уничтожению российскими военными американского зенитного ракетного комплекса Patriot в Киеве способствовали уникальные возможности гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и тактика ВС России по обнаружению систем ПВО Украины. Об этом рассказал ИА REGNUM военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский.
Он допустил, что российские удары наносятся таким образом, чтобы зенитные комплексы противника себя демаскировали. Могут использоваться специальные ракеты — имитаторы целей, дроны и настоящие крылатые ракеты, которые бьют по реальным целям.
«Расчёт зенитного комплекса видит, куда идёт ракета, и принимает решение о пуске, тем самым демаскируя свою позицию. Дальше в дело вступает «Кинжал», — объяснил специалист.
Михайловский напомнил, что сбить такую гиперзвуковую ракету и так фактически невозможно, поскольку при заходе на цель «Кинжал» развивает такую скорость и заходит на такой траектории, что существующие средства ПВО его не могут уничтожить.
К тому же пусковая установка к этому моменту уже отстреляла все ракеты и поэтому беззащитна, указал эксперт.
«Кроме того, ей некуда деться. Киев — большой город, комплексы можно ставить только в парках. А там не особо много пространства для манёвра. Поэтому Patriot в итоге стал добычей для «Кинжала», — резюмировал Михайловский.
Проанализировав по просьбе ИА REGNUM фото — и видеосвидетельства, доказывающие уничтожение американского Patriot, он отметил, что возможности американского ЗРК «несколько преувеличены».
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 мая ВКС России ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Западный ЗРК был передан Украине в марте 2023 года. Его характеризовали как самую современную западную систему противоракетной обороны средней дальности.
Однако американский Patriot, до этого неоднократно показавший себя не с лучшей стороны, в частности, при применении армией Саудовской Аравии для отражения ракетных атак йеменских повстанцев-хуситов и армией США при отражении ракетного удара Ирана по американским военным базам в Ираке в январе 2020 года, стал «добычей» российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», добавил Михайловский.