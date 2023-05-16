Обозреватель Boulevard Voltaire Флорак сравнил визит Зеленского в Париж с фильмом «Ужин с придурком»

Париж, , 18:12 — REGNUM Нашумевшую во Франции пенсионную реформу оправдывали нехваткой бюджетных средств, но визит президента Украины Владимира Зеленского, которому французский лидер Эммануэль Макрон пообещал дорогое вооружение, показал, что Франция — «страна изобилия», а народу дурят головы. Такое мнение высказал обозреватель BV Арно Флорак.

Президент Украины Владимир Зеленский во Франции © CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/TASS

«Масштабы соучастия в конфликте продолжают увеличиваться», — считает обозреватель.

В материале Флорак напомнил, что Франция уже объявила о поставке танков AMX-10 RC. Париж отправил Киеву системы ПВО Mistral (малой дальности) и Crotale (средней дальности), а также предложил послепродажное обслуживание переданной военной техники.

«Мы думали, что Франция находится в безвыходном положении, когда налицо демографический спад, когда казна пуста, а старики должны продолжать работать… Перед нами открывается страна изобилия», — подчеркнул Флорак.

Обозреватель добавил, что президента Украины во время визита в Париж можно сравнить с персонажем из фильма «Ужин с придурком», где герой киноленты думает, что попал в бедную квартиру, но, ошибившись дверью, видит на стенах картины известных художников.

Как сообщало ИА REGNUM, обещая Киеву очередные поставки продукции военного назначения, Макрон слукавил. Как считает автор статьи в The New York Sun Энтони Грант, французский лидер вынашивает хитрый план, согласно которому его страна должна оказывать поддержку Украине, но в гораздо меньших объёмах, чем США и Великобритания.

Президент Франции провёл переговоры с украинским лидером в Париже. По итогам переговоров Елисейский дворец опубликовал заявление, в котором сказано, что Франция в ближайшие недели намерена обучить несколько украинских батальонов и оснастить их десятками бронемашин, а также лёгкими танками AMX-10RC. Такое решение вызвало осуждение со стороны читателей газеты Le Figaro.

Французский политик, бывший член Европарламента, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что возрастание военной поддержки Украины, как предлагает Макрон, станет убийственным для Франции.