Хмельницкий, Украина, 16 мая, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Ситуация в Хмельницком после масштабного взрыва склада с боеприпасами, в том числе снарядов с обеднённым ураном, остаётся напряжённой. Несмотря на то что власти города уверяют, что всё в порядке, местные жители обратили внимание на некоторые странные совпадения, которые вызывают беспокойство. Об этом 16 мая сообщает «МК».

Иван Шилов ИА REGNUM Хмельницкий

Так, городской глава Хмельницкого Александр Семчишин в ходе специального брифинга заявил, что ситуация в городе стабильна, показатели радиации в 2,5 раза ниже предельно допустимого уровня, никаких химических загрязнений воздуха нет.

Жители в искренности слов главы сомневаются. Они задаются вопросом, зачем вообще было проводить дозиметрические измерения, если ничего опасного на взорванных складах не хранилось. Кроме того, после взрыва коммунальные службы провели внезапную очистку городского водопровода. Также горожане обратили внимание на ещё одну необъяснимую вещь ― чрезмерную активность в городе коммунальной техники.

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Не объяснили власти местным жителям и массовую гибель рыбы в районе Южного Буга, а также зачем потребовалась эвакуировать из города людей. При этом в Одессу вывезли всего 90 человек. Остальные горожане тоже начали неспешно покидать Хмельницкий в разных направлениях — самостоятельно.

Большинство просто находится в смятении, не зная, кому верить, и просто ждёт, что будет дальше.

Такую немассовую эвакуацию политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с изданием объяснил тем, что властям плевать на собственное население.

«Желания спасать, эвакуировать ни у кого не видно. А ведь не нужно быть специалистом, чтобы понимать, какой вред это может наносить людям. С пылью даже небольшая доза радиации может попадать в организм и наносить сильный ущерб, вызывать рак и другие заболевания», ― подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, склад боеприпасов ВСУ в окрестностях города Хмельницкого Вооружённые силы России поразили 13 мая. Вероятно, на нём находились снаряды с обеднённым ураном, которые в марте Киеву пообещал поставить Лондон.

В результате произошёл резкий скачок радиации. В Хмельницком и Тернополе работают дозиметрические патрули. Они замеряют уровень радиации в тех местах, куда дует ветер от горящих арсеналов. Из ряда сообщений следует, что в самом Хмельницком фиксируется повышенный уровень гамма-излучения, который продолжает расти.

В городах Западной Украины возникла паника. Жители стали спешно покидать эти территории и призвали в соцсетях эвакуировать детей из близлежащих к местам прилёта посёлков.

По словам кандидата химических наук, военного эксперта Олега Желтоножко, применение снарядов с обеднённым ураном вызовет химическое заражение местности. Он пояснил, что металлическая пыль, образовавшаяся в результате применения подобных боеприпасов, становится причиной химического заражения, поскольку обеднённый уран является тяжёлым металлом и радиационным, излучающим альфа-частицы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заявления руководства Британии о планах по поставке Украине снарядов с обеднённым ураном являются серьёзной угрозой, на этот раз такая преступная деятельность Лондону не сойдёт с рук.