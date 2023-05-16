Путин поддержал главу Новосибирской области Травникова на выборах губернатора

Москва, , 18:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин во вторник, 16 мая, поддержал участие губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, полномочия которого подходят к концу, в избирательной кампании. Глава государства пожелал ему успехов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Во время рабочей встречи с Травниковым Путин обозначил проблемные точки в его работе и отметил, что видит, как над ними ведётся работа.

«В целом и вы, и все люди, которых вы привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом правильно определяете основные направления развития и добиваетесь результатов там, где это наиболее востребовано», — сказал Путин в ходе рабочей встречи.

Президент отметил, что в целом удовлетворён работой Травникова, и пожелал ему удачи.

Травников занимает пост губернатора Новосибирской области с 14 сентября 2018 года. Победу на выборах одержал досрочно. С июля 2022 года находится под персональными санкциями ЕС в связи со спецоперацией России на Украине.