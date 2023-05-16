Путин поддержал главу Новосибирской области на выборах губернатора
Путин поддержал главу Новосибирской области Травникова на выборах губернатора
Москва, 16 мая, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во вторник, 16 мая, поддержал участие губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, полномочия которого подходят к концу, в избирательной кампании. Глава государства пожелал ему успехов.
Во время рабочей встречи с Травниковым Путин обозначил проблемные точки в его работе и отметил, что видит, как над ними ведётся работа.
«В целом и вы, и все люди, которых вы привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом правильно определяете основные направления развития и добиваетесь результатов там, где это наиболее востребовано», — сказал Путин в ходе рабочей встречи.
Президент отметил, что в целом удовлетворён работой Травникова, и пожелал ему удачи.
Травников занимает пост губернатора Новосибирской области с 14 сентября 2018 года. Победу на выборах одержал досрочно. С июля 2022 года находится под персональными санкциями ЕС в связи со спецоперацией России на Украине.