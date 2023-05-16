Глава парламента Крыма Константинов назвал Зеленского профессиональным брехуном

Симферополь, , 17:54 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, который заявил о якобы отсутствии развития в Крыму, является «профессиональным брехуном». Об этом 16 мая написал глава парламента республики Владимир Константинов в своём Telegram-канале

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Константинов напомнил, что 14 мая Зеленский заявил итальянским журналистам, что в Крыму якобы нет ни туристов, ни развития, из-за чего Украине в случае захвата ею полуострова долго придётся всё это «восстанавливать».

«Как долго они умеют «восстанавливать», мы хорошо знаем: четверть века сидели под ними, находясь в условиях вялотекущей деградации. И вышли из неё только после возвращения в Россию. Это настолько очевидно, что не нуждается в дополнительных доказательствах. Всё на виду», — написал он.

Глава крымского парламента отметил, что с украинского лидера в этом случае нет никакого спроса, так как ложь, по его мнению, является для Зеленского способом существования.

«Вопрос больше к итальянским журналистам, которые, слушая этот бессвязный бред, подмахивают скурившемуся наркоману и профессиональному брехуну. Они ему улыбаются, кивают. Им не стыдно? Или стыд не входит в набор качеств итальянской журналистики?» — задался вопросом Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 мая, сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Зеленский наврал своим западным «коллегам» о том, какова на самом деле обстановка в Крыму. Он отметил, что для того, чтобы делать такие заявления, нужно быть либо полным идиотом, либо наглым лжецом.