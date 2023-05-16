Солдат ВСУ помог российским военным взорвать свой блиндаж
Москва, 16 мая 2023, 17:51 — REGNUM Солдат ВСУ устроил подрыв своего блиндажа, попавшись на хитрость российских военных, сообщил 16 мая Telegram-канал «Военное дело».
Украинский военный подобрал упавший российский дрон и унёс его в свой блиндаж, не подозревая, что к квадрокоптеру прикреплена взрывчатка. Вероятно, он планировал осмотреть беспилотник и, возможно, использовать его в дальнейшем в своих целях.
«Российские бойцы, дождавшись нужного момента, дистанционно подорвали его (дрон. — Прим. ред.)», — сообщил канал в комментарии к видео.
На кадрах, снятых с большого расстояния, видно, что военный заходит в укрытие и через несколько минут происходит мощный взрыв.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальник штаба танкового батальона Илья Баганов рассказал, как российские танкисты на протяжении десяти часов оборонялись, закрывшись в подбитом ВСУ танке.
Танк получил десять попаданий из РПГ. Командир танка был ранен осколками, ранения в лицо и ноги получил механик-водитель, тяжело контузило наводчика. В итоге танкисты спаслись и вышли к своим.