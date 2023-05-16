Москва, 16 мая, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Солдат ВСУ устроил подрыв своего блиндажа, попавшись на хитрость российских военных, сообщил 16 мая Telegram-канал «Военное дело».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Украинский военный подобрал упавший российский дрон и унёс его в свой блиндаж, не подозревая, что к квадрокоптеру прикреплена взрывчатка. Вероятно, он планировал осмотреть беспилотник и, возможно, использовать его в дальнейшем в своих целях.

«Российские бойцы, дождавшись нужного момента, дистанционно подорвали его (дрон. — Прим. ред.)», — сообщил канал в комментарии к видео.

На кадрах, снятых с большого расстояния, видно, что военный заходит в укрытие и через несколько минут происходит мощный взрыв.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальник штаба танкового батальона Илья Баганов рассказал, как российские танкисты на протяжении десяти часов оборонялись, закрывшись в подбитом ВСУ танке.

Танк получил десять попаданий из РПГ. Командир танка был ранен осколками, ранения в лицо и ноги получил механик-водитель, тяжело контузило наводчика. В итоге танкисты спаслись и вышли к своим.