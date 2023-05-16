В Нижегородской области начали поиски мужчины, избившего подростка за георгиевскую ленту в Павлове

Павлово, Нижегородская область, , 17:59 — REGNUM Нижегородский СК возбудил уголовное дело после избиения 17-летного подростка за ношение георгиевской ленты. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следователей, 11 мая к подростку, носившему георгиевскую ленту, подошёл неизвестный мужчина и грубо потребовал снять её. Парень отказался, тогда злоумышленник применил силу.

«Получив отказ, применяя насилие, он сорвал с одежды подростка георгиевскую ленту и бросил её на землю», — сообщили в ведомстве.

Следователи ищут напавшего на подростка и устанавливают все обстоятельства происшествия. Уголовное дело возбудили по статье «реабилитация нацизма». Злоумышленнику грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до трёх лет.

По данным Telegram-канала Ni Mash, мужчина, избивший подростка, перед тем как убежать, крикнул в адрес пострадавшего «русня».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организаторы чемпионата мира по дзюдо, проходившего в Дохе, удалили с трибун российских болельщиков, отказавшихся снять георгиевские ленты. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова назвала это провокацией со стороны Украины.