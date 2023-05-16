Москва, 16 мая, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Следственный комитет повторно возбудит уголовное дело из-за нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Такое поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства 16 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«14 мая 2023 года председатель СК России подписал постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ, которое сегодня отменено первым заместителем генерального прокурора РФ Анатолием Разинкиным», ― говорится в сообщении.

Также прокуратура отменила постановление СК о возбуждении уголовного дела о превышении полномочий работниками частной охранной организации. Бастрыкин поручил возбудить дело повторно.

Как сообщало ИА REGNUM, многие жители Василеостровского района Петербурга выступают против работ на Северном намыве Горожане жаловались, что работы ведут и ночью, шум от них мешает спать. Петербуржцы ранее записали соответствующее обращение к президенту Владимиру Путину.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 15 мая не смог попасть в Санкт-Петербурге на стройку «северного намыва». Охранники его просто не пустили на территорию, даже после того, как он предъявил удостоверение.

Председатель СК вернулся на стройку уже с ОМОНом. Тогда его допустили на территорию. После этого в отношении охранников строящегося объекта ЛСР возбудили уголовное дело.

В тот же день группа ЛСР 15 мая временно приостановила работы на участке в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на время судебно-экологической экспертизы, инициированной Следственным комитетом.

Ранее в отношении ЛСР возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ на Васильевском острове. В расследовании задействовали следователей и криминалистов центрального аппарата СК и экспертов Судебного центра ведомства. В компании заявили, что не видят правовых оснований для этого из-за «отсутствия доказательств незаконных действий».