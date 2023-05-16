Спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили в Екатеринбурге по техническим причинам

Екатеринбург, , 17:42 — REGNUM В Екатеринбурге 16 мая отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актёра Алексея Серебрякова и актрисы Ксении Раппопорт. Сообщается, что это произошло по техническим причинам.

Алексей Серебряков © Светлана Шевченко/РИА Новости

«Спектакль отменён, билеты возвращаются», — процитировал ТАСС Владимира Капалина, замдиректора по экономике и обеспечению городского Дворца молодежи, где должен был пройти спектакль.

Спектакль по пьесе Александра Гельмана должен был рассказать зрителям историю «большой любви и атомной бомбы». Премьерный показ состоялся 12 июня 2022 года в Москве.

Ранее в феврале спектакль также отменили в Санкт-Петербурге. По одной из версий, отмены представлений могут быть связаны с мнением актёров касательно специальной военной операции России на Украине. В частности, Раппопорт открыто поддерживала тех, кого в России признали иноагентами.

Серебряков получил роль в спектакле летом прошлого года, после того как годом ранее вернулся из Канады из-за отсутствия работы.

В Канаду Серебряков переехал на постоянное место жительства в 2012 году. Там он неоднократно делал антироссийские заявления. Так, по его словам, в России «национальной идеей являются сила, наглость и хамство». Также он позднее обвинил страну в разжигании войн за последние 20 лет, российское правительство — в «переписывании истории», а россиян — в «псевдопатриотизме».