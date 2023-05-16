Reuters: ЕК предложила рассмотреть альтернативы санкциям в отношении третьих стран

Брюссель, , 17:23 — REGNUM Еврокомиссия (ЕК) предложила рассмотреть альтернативы ограничительным мерам в отношении третьих стран в рамках 11-го пакета антироссийских санкций до введения таких ограничений против таких государств из-за обхода действующих санкционных мер против России. Об этом 16 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект предложения.

Пакет санкций Сергей Корсун © ИА REGNUM

Уточняется, что такое предложение связано с тем, что ФРГ выразила обеспокоенность во время обсуждений возможности введения торговых ограничений в отношении Китая.

Также указывается, что страны — члены Евросоюза 16 мая проведут в Брюсселе обсуждение обновленного проекта предложения ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции Евросоюза ограничат не только транзит товаров двойного назначения через Россию, но и их экспорт в некоторые из стран. По её словам, это сделано из-за резкого роста торговли ЕС с некоторыми государствами в последние месяцы.