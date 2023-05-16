Москва, 16 мая, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой держать на особом контроле ситуацию с защитой от инфекций в четырёх новых регионах России.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

«На сегодняшний день целый ряд задач стоит перед Роспотребнадзором, поскольку и защиту от инфекций, и все функции Роспотребнадзора необходимо осуществлять там [в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и запорожской областях]», — сказал Мишустин в ходе рабочей встречи с Поповой.

Также премьер-министр поручил взять ситуацию под особый контроль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 22 апреля в Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости корью, который зафиксирован в России с конца 2022 года, связан с периодом цикличности, традиционным для этого заболевания.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в первые дни болезни симптомы кори и ОРВИ похожи — повышенная температура, кашель, насморк и першение в горле. Больной может заподозрить, что болен корью, только при появлении сыпи на коже через 3–5 дней болезни с сохранением высокой температуры, кашлем и плохим самочувствием, а при светобоязни и слезотечении подозрения на корь увеличиваются.