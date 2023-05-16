Варшава, 16 мая, 2023, 17:06 — ИА Регнум. В Польше не смогли решить, как использовать здание, где ранее находилась российская школа. Это произошло из-за разногласий среди местных чиновников. Об этом сообщило 16 мая агентство PAP.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Сообщается, что воевода Мазовецкий Тобиаш Бохеньский заявил, что власти Варшавы должны были проконсультироваться с ним по вопросу использования здания. Однако они этого не сделали. По словам чиновника, планировалось отдать здание под размещение организации культуры, однако для этого необходимо проконсультироваться с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.

Как отметил Бохеньский, не должно быть диктата в вопросе определения статуса недвижимости, отобранной у России. Суть разногласий, по данным местных СМИ, связана с тем, что мэр Тшасковский не согласен с планами сделать в здании культурный центр. Он бы хотел передать помещение одному из столичных детских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Варшаве произошёл силовой захват здания школы при посольстве России. Сотрудники мэрии и польская полиция потребовали освободить помещение. После того как им был дан отказ, они выломали двери и ворвались в школу. Сотрудникам предписали покинуть здание, закрыв доступ в него.

В российской дипломатической миссии после захвата школы заявили, что вынуждены подчиниться, но действия местных властей и правоохранительных органов обжалуют. Изъятие польскими властями школы при посольстве России в российском МИД назвали провокацией и пообещали не оставить этот шаг без жёсткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России.