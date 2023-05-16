Москва, 16 мая, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы рассмотрят возможность запретить продажу алкоголя ночью в пунктах общепита, оборудованных в жилых домах. Об этом 16 мая сообщил председатель законодательного органа Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Алкоголь

«Надо проанализировать с точки зрения правоприменения эту норму, может быть, подключить Генеральную прокуратуру, Роспотребнадзор и сделать анализ», — сказал Володин.

После этого, по его словам, нужно будет исправить необходимые законы. Спикер Думы отметил, что в этой сфере ранее поручили разбираться региональным властям, но теперь придётся наводить порядок на федеральном уровне.

Володин пообещал, что обсуждение данного вопроса состоится до конца текущей весенней сессии.

«Точку в этом вопросе поставим, если мы все считаем, что с «наливайками» надо бороться и делать всё, чтобы не искушать одних, а жизнь других сделать комфортной», — сказал Володин.

Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, отвечая спикеру парламента, пообещал, что займётся с коллегами этим вопросом и оперативно подготовит предложения для решения проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Володин запустил в своём Telegram-канале опрос, нужно ли запретить в ночное время работу «наливаек» — магазинов, расположенных в жилых домах под видом продуктовых магазинов. Когда запрещено продавать алкоголь, они работают как пункт общепита и обходят ограничения.

По состоянию на 17:00 16 мая в опросе Володина приняли участие более 214 тысяч пользователей. Из них 79% поддержали предложенный запрет. Против высказались 12%, остальные заявили, что им всё равно.