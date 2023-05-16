Москва, 16 мая, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Арбитражный апелляционный суд признал незаконным одностороннее расторжение структурами немецкого концерна Siemens договора с Российскими железными дорогами (РЖД) на ремонт и техобслуживание высокоскоростных поездов «Сапсан» и обязал ответчиков исполнять обязательства по договору. Это следует из картотеки арбитражных дел девятого арбитражного апелляционного суда.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка с чемоданом выходит из «Сапсана»

Суд отклонил жалобу ответчиков — немецкой Siemens Mobility GmbH и российского ООО «Сименс Мобильность». Судья полностью удовлетворил иск РЖД. На случай неисполнения решения суд взыскал с Siemens судебную неустойку в размере более 16 млн рублей за каждый день неисполнения с даты вступления судебного акта в силу.

РЖД инициировали серию исков к Siemens, требуя обязать концерн исполнять ранее заключённые контракты, в том числе на обслуживание и ремонт электропоездов. Абитраж запретил ответчику инициировать судебные разбирательства в международном арбитражном суде по двум договорам с РЖД — на ремонт и обслуживание высокоскоростных поездов «Сапсан» и техническое обслуживание, ремонт гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции Лужская в Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитражный суд Москвы 16 ноября 2022 года начал рассмотрение крупного иска ОАО «РЖД» к немецкой компании Der Siemens Aktiengesellschaft. Истец настаивает на признании одностороннего расторжения договора о техобслуживании и наладке 294 электропоездов недействительным. Он также требует обязать ответчика исполнять взятые на себя в 2011 году обязательства. В основе дела лежит контракт за номером 1025 от 7 сентября 2011 года. На фоне санкций компания в одностороннем порядке расторгла его.

В конце сентября 2022 года истец уточнил размер исковых требований, но сумма в материалах дела пока не раскрывается. Также в начале октября 2022 года ответчик подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Также арбитражный суд Москвы 28 февраля 2023 года обязал Siemens Mobility GmbH исполнить обязательства по договору от 2019 года на поставку ОАО «Российские железные дороги» 13 высокоскоростных электропоездов «Сапсан». Суд признал одностороннее расторжение компанией Siemens договора с РЖД недействительным. Так, соглашение на закупку и техническое обслуживание новых «Сапсанов» заключили в июне 2019 года. Siemens Mobility и АО «Группа «Синара» должны были поставить 13 десятивагонных составов с сентября 2022 по июль 2023 года.