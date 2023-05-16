Москва, , 16:55 — REGNUM Открытое горение в ангаре на юго-востоке Москвы ликвидировали, сообщили 16 мая в пресс-службе МЧС.

Борьба с пожаром в ангаре на юго-востоке Москвы Кадр из видео. МЧС России

«В 16:22 открытое горение ликвидировано», — сообщили в ведомстве.

Звонок о пожаре в отдельно стоящем ангаре на улице Южнопортовой в Москве поступил в МЧС в 12:33 мск. МЧС объявило, что угрозы распространения огня нет.

В тушении пожара, распространившегося за 1800 кв. м, задействовали вертолёт К-32 Московского авиационного центра. Сообщалось, что пострадавших нет. В 14:54 мск пожар удалось локализовать.