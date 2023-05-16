Президент ЮАР Рамафоса: Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров

Кейптаун, , 16:47 — REGNUM Государства Африки подготовили собственную инициативу по мирному урегулированию на Украине, о ней уже известили президента РФ Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом 16 мая рассказал лидер ЮАР Сирил Рамафоса после переговоров с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Лунем.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса © FILIP SINGER / POOL/EPA/TASS

По его словам, российский и украинский лидеры уже дали согласие на то, чтобы принять миссию африканских государств в Москве и Киеве.

«Генеральный секретарь ООН и руководство Африканского союза были проинформированы о данной инициативе», — указал президент ЮАР.

Мирная инициатива исходит от Египта, ЮАР, Уганды, Сенегала, Замбии и Республики Конго, уточнил Рамафоса. Сроки, когда представители Африки намерены направиться с визитами в столицы России и Украины, он не уточнил.

При этом президент ЮАР указал, что государства Африканского континента обеспокоены кризисом на Украине, который прямо или косвенно влияет и на страны Африки. Детали самого плана пока не раскрыты. Президент ЮАР заявил, что плану оказана «острожная» поддержка со стороны США и Великобритании, а также ещё ряда западных стран.

14 мая Рамафоса заявил, что во время состоявшегося 12 мая телефонного разговора с Владимиром Путиным он рассказал президенту РФ о предложении африканских лидеров о прекращении огня. В Кремле тогда указали, что президент России поддерживает идею, озвученную Рамафосой. Радиостанция SABC (ЮАР) на следующий день проинформировала о том, что Рамафоса также провёл разговор с украинским президентом.

С мирными инициативами по Украине за последнее время выступили также Китай и Ватикан. О плане папы Римского пока подробностей нет.

Китай же уже опубликовал документ из 12 пунктов. Во время своего визита в Москву в марте лидер КНР Си Цзиньпин представил видение Пекина на урегулирование украинского кризиса. Среди инициатив китайской стороны тезис об отказе от позиции холодной войны, уважение суверенитета каждой страны, начало переговоров, прекращение односторонних санкций.

Также Пекин отправил спецпредставителя, который посетит Москву, Пекин, Варшаву и ещё ряд западных столиц с целью способствовать урегулированию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на намерение Китая создать делегацию по урегулированию кризиса на Украине отметила, что Москва ценит готовность Пекина внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем.