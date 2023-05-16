«МК»: экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса с женой заметили в МВД Израиля

Тель-Авив, Израиль, , 17:18 — REGNUM В Сети опубликовали свежее фото бывшего спецпредставителя президента России и экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. На нём он запечатлён вместе с супругой Авдотьей Смирновой возле окна приёма в израильском МВД.

Анатолий Чубайс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чубайс одет в футболку, брюки и сланцы и выглядит бодрым. Какие именно вопросы он решает в ведомстве, неизвестно. Фото опубликовал «Московский комсомолец».

Чубайс до марта 2022 года занимал пост спецпредставителя президента России Владимира Путина по связям с международными организациями. Вскоре после этого он покинул страну и несколько раз появлялся на снимках из Израиля. В конце июня того же года Чубайс попал в больницу в тяжёлом состоянии с синдромом Гийена — Барре — иммунного заболевания, вызывающего мышечную слабость, боли или онемение, иногда паралич, возникающее по разным причинам, включая бактерии и вирусы, и распространённое среди мужчин старше 50 лет.