Magyar Nemzet: подрыв Украиной трубопровода «Дружба» будет агрессией против страны НАТО

Будапешт, , 16:46 — REGNUM Намерение властей Украины подорвать нефтепровод «Дружба» можно воспринимать в качестве агрессии против страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 16 мая заявил эксперт по вопросам политики безопасности и экономист Дьердь Ногради в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Они хотели, образно говоря, напасть на страну альянса, взорвав нефтепровод, чтобы поставить венгерскую промышленность в тяжёлое положение», — сказал он.

Эксперт уточнил, что такого рода агрессивные действия Киева будут поводом для обращения к статье 5 устава НАТО, в которой говорится, что нападение на одно или несколько государств — членов альянса будет рассматриваться как нападение на весь блок.

Ногради добавил, что Украина, как и другие страны — участницы международной энергетической хартии, должна обеспечивать гарантии транзита даже при конфликте с кем-либо.

«Она не может ставить под угрозу поставки третьих стран, и Киев взял на себя это обязательство», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 мая, стало известно, что Украину приняли в CCDCOE — центр НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты. В штабе-квартире центра официально подняли государственный флаг Украины, после чего она считается присоединившейся.